Бывший защитник «Баварии» Данте возглавил молодёжную команду мюнхенцев

Бывший защитник «Баварии» и сборной Бразилии Данте стал главным тренером молодёжной команды мюнхенцев в возрастной категории до 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте баварцев.

«Невероятно рад этому вызову в моём бывшем клубе, «Баварии», и хотел бы поблагодарить руководство за оказанное мне доверие. В нашем тренировочном центре воспитывается много талантливых молодых игроков, и это будет их первый опыт на таком уровне. Хотелось бы оказать им наилучшую поддержку на этом важном этапе и помочь приблизиться к цели стать профессиональными футболистами. С нетерпением жду начала работы с футболистами, всем персоналом и руководством», — приводит слова Данте пресс-служба «Баварии».

Данте выступал за мюнхенцев с 2012 по 2015 год. В составе этой команды бразилец трижды становился чемпионом Германии, дважды брал Кубок страны и один раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, с «Баварией» футболист выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.