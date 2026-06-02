Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший защитник «Баварии» Данте возглавил молодёжную команду мюнхенцев

Бывший защитник «Баварии» Данте возглавил молодёжную команду мюнхенцев
Комментарии

Бывший защитник «Баварии» и сборной Бразилии Данте стал главным тренером молодёжной команды мюнхенцев в возрастной категории до 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте баварцев.

«Невероятно рад этому вызову в моём бывшем клубе, «Баварии», и хотел бы поблагодарить руководство за оказанное мне доверие. В нашем тренировочном центре воспитывается много талантливых молодых игроков, и это будет их первый опыт на таком уровне. Хотелось бы оказать им наилучшую поддержку на этом важном этапе и помочь приблизиться к цели стать профессиональными футболистами. С нетерпением жду начала работы с футболистами, всем персоналом и руководством», — приводит слова Данте пресс-служба «Баварии».

Данте выступал за мюнхенцев с 2012 по 2015 год. В составе этой команды бразилец трижды становился чемпионом Германии, дважды брал Кубок страны и один раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, с «Баварией» футболист выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Знали, что «Бавария» могла уйти в чемпионат Италии? Дикая история из нулевых!
Знали, что «Бавария» могла уйти в чемпионат Италии? Дикая история из нулевых!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android