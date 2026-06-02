ЦСКА опубликовал видео, посвящённое продлению контракта с Игорем Акинфеевым

ЦСКА опубликовал видео, посвящённое продлению контракта с голкипером команды Игорем Акинфеевым. Красно-синие достигли договорённости с футболистом о новом трудовом соглашении до конца сезона-2026/2027.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за команду 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль». Акинфеев является капитаном команды.

В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча.

По итогам сезона-2025/2026 ЦСКА занял пятое место в чемпионате России, набрав 51 очко.

