В махачкалинском «Динамо» прокомментировали уход Аларкона из клуба
Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об уходе из команды защитника Андреса Аларкона, арендованного у колумбийского клуба «Патриотас».

— Аларкон приехал к нам для подписания полноценного контракта, однако сделать этого не удалось из‑за травмы. Такой просчёт в этот раз произошёл не только с ним, но и со старшим Ази. Он тоже приехал подписывать контракт, но медицинское обследование не было организовано.

В итоге Аларкон перешёл в команду на правах аренды. В ряде матчей он допускал результативные ошибки, из‑за чего подвергался критике со стороны тренерского штаба. На мой взгляд, он мог бы помочь команде, но только при условии корректировки некоторых аспектов игры и отсутствия проблем с коленом. Однако решение о расставании с ним тренерский штаб принял уже давно.

— То есть лично Евсееву он не подходил?
— Да, он не раз высказывался на этот счёт, — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

В 21 матче за динамовцев футболист забил один гол.

