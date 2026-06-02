Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Альберта Риеры заявил, что тренер отказывается работать в клубах РПЛ

Агент Альберта Риеры заявил, что тренер отказывается работать в клубах РПЛ
Комментарии

Агент тренера Альберта Риеры Энди Бара заявил, что испанский специалист в данный момент отказывается рассматривать предложения от российских клубов и не будет работать в Мир РПЛ. Ранее СМИ сообщали, что Риерой интересовался «Спартак», который позднее возглавил Хуан Карлос Карседо.

«Альберт не рассматривает Россию в качестве работы на данный момент. Интерес оттуда есть, но он отказывается ехать в РПЛ, и на данный момент рассматривает только европейские лиги. Риера готов работать в России только при условии, что российские клубы будут играть в еврокубках. Когда это случится, Альберт будет рассматривать предложения из РПЛ. Сейчас он заинтересован работать в Европе с клубами, которые имеют возможность играть в еврокубках», — приводит слова Бары Sport24.

Материалы по теме
Альберт Риера покинет «Айнтрахт» в конце сезона. Ранее им интересовался «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android