Агент Альберта Риеры заявил, что тренер отказывается работать в клубах РПЛ

Агент тренера Альберта Риеры Энди Бара заявил, что испанский специалист в данный момент отказывается рассматривать предложения от российских клубов и не будет работать в Мир РПЛ. Ранее СМИ сообщали, что Риерой интересовался «Спартак», который позднее возглавил Хуан Карлос Карседо.

«Альберт не рассматривает Россию в качестве работы на данный момент. Интерес оттуда есть, но он отказывается ехать в РПЛ, и на данный момент рассматривает только европейские лиги. Риера готов работать в России только при условии, что российские клубы будут играть в еврокубках. Когда это случится, Альберт будет рассматривать предложения из РПЛ. Сейчас он заинтересован работать в Европе с клубами, которые имеют возможность играть в еврокубках», — приводит слова Бары Sport24.