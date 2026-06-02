Инсайдер Романо поделился слухами о будущем вратаря «МЮ» Андре Онана

Голкипер Андре Онана вернулся в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Трабзонспор» и будет готовиться к сезону в составе манкунианцев. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что турецкий клуб хотел бы продолжить сотрудничество с футболистом и рассматривает вариант с новой арендой, рассчитанной до лета 2027 года. Ожидается, что клубы обсудят возможную сделку.

29-летний голкипер играл за «Трабзонспор» с сентября. В 33 матчах прошедшего клубного сезона Онана шесть раз отыграл всухую. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.