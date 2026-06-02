Кейн высказался о соперничестве с Мбаппе и Холандом по количеству забитых мячей за сезон

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о соперничестве с форвардом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе и футболистом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом по количеству забитых мячей за сезон.

«Это правда, что мы втроём фантастически начали сезон. Я знал об их статистике, но не зацикливался на том, чтобы превзойти их по количеству забитых голов. Если и преодолел отметку в 60 голов в этом сезоне, просто потому, что, в отличие от предыдущих лет, у меня не было спадов формы. Я показывал стабильные результаты», — приводит слова Кейна L'Équipe.

В прошедшем сезоне Кейн забил за клуб 61 мяч во всех турнирах.