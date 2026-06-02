«Барселоне» всё ещё интересен Кейн, «Бавария» начнёт переговоры от € 80 млн — Sport.es

«Барселона» по-прежнему не исключает варианта с подписанием нападающего «Баварии» Гарри Кейна. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несколько месяцев назад перестал действовать пункт об отступных за форварда в € 65 млн. Сине-гранатовым придётся вести переговоры о покупке Кейна, если они окончательно решат приобрести его. «Бавария» начнёт переговоры с суммы в € 80 млн.

Sport.es также опроверг информацию, что Кейн не хотел бы переходить в «Барселону».

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 61 голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

