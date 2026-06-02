«Бавария» предложила контракт полузащитнику ПСВ из Эйндховена — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры о переходе полузащитника ПСВ из Эйндховена Исмаэля Сайбари. Как сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети, клуб уже направил предложение игроку и его представителям, сейчас обсуждаются детали потенциальной сделки.

Чемпионы Бундеслиги обратили внимание на Сайбари после неудачной попытки подписать полузащитника Энтони Гордона, что заставило их рассмотреть альтернативные варианты на трансферном рынке. Контракт Сайбари с ПСВ действует до 2029 года, и он ожидает, пока нидерландский клуб официально определит запрашиваемую цену, прежде чем переговоры смогут продвинуться дальше.

Интерес к атакующему полузащитнику растёт по всей Европе. По информации источника, за ситуацией Сайбари следят такие клубы, как «Галатасарай» и «Пари Сен-Жермен».