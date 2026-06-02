«Васко да Гама» продлит аренду Роберта Ренана из «Зенита» — журналист Азеведо

«Васко да Гама» продлит аренду центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана до конца года. Арендное соглашение 22-летнего футболиста заканчивается 30 июня. Об этом сообщает журналист Фабио Азеведо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в случае, если «Васко да Гама» захочет выкупить Ренана у «Зенита», клубу придётся заплатить около € 8 млн за 80% экономических прав.

Ренан играет за «Васко да Гама» на правах аренды с лета 2025 года. Защитник стал футболистом сине-бело-голубых зимой 2023 года. За «Зенит» он провёл 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.

