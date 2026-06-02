Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: мадридский «Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Галатасарая»

AS: мадридский «Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Галатасарая»
Комментарии

Мадридский «Атлетико» рассматривает трансфер нападающего турецкого «Галатасарая» Виктора Осимхена на фоне усиления интереса к нему летом, сообщает издание AS.

Как сообщает источник, испанский гранд рассматривает приобретение Осимхена на фоне неопределённости относительно будущего нападающего Хулиана Альвареса, которого связывают с переходом в «Барселону». Осимхен стал одним из самых востребованных нападающих в европейском футболе после успешного периода в «Галатасарае», где он забил 59 голов в 74 матчах за два сезона. Нападающий сыграл ключевую роль в успехах клуба на внутренней арене, включая два чемпионских титула и победу в Кубке страны.

Форвард сборной Нигерии привлёк интерес нескольких ведущих клубов Европы. Кроме «Атлетико», за ситуацией Осимхена внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Также «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться 27-летним футболистом.

Материалы по теме
Football Italia сообщил, в какие клубы может перейти Виктор Осимхен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android