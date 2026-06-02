Матч-центр:
Ферран Торрес разочарован из-за слухов о переходе Альвареса в «Барселону» — TEAMtalk

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес разочарован тем, что его имя обсуждалось в качестве потенциального кандидата, который может быть включён в сделку по покупке нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить 26-летнему форварду новый контракт, но он может потребовать гарантий насчёт своей роли в клубе.

В услугах Торреса заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета, работавший с игроком в «Манчестер Сити». «Канониры» рассматривают испанского футболиста в качестве альтернативы нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.

Помимо «Арсенала», Торрес интересен «Астон Вилле» и «Челси».

В минувшем сезоне принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

