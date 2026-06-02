Конате подпишет контракт с «Реалом» до 2031 года с зарплатой в € 10 млн в год — Скира

Мадридский «Реал» близок к подписанию контракта с центральным защитником Ибраима Конате, покинувшим «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 27-летний футболист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2031 года. Заработная плата Конате составит € 10 млн в год.

Издание AS подчёркивает, что контракт с французским игроком будет подписан по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления на сезон).

31 мая «Ливерпуль» объявил о прекращении сотрудничества с Конате. Защитник играл за мерсисайдцев с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

