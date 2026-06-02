«Манчестер Сити» лидирует по числу участников ЧМ‑2026 среди всех клубов

«Манчестер Сити» стал клубом с наибольшим количеством вызванных игроков на чемпионат мира 2026 года. Из состава «горожан» в турнире примут участие 19 футболистов, представляющих 12 сборных.

Топ-5 клубов, отправивших больше всего игроков на чемпионат мира, выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 19 игроков, 12 сборных;
2. «Бавария» — 18 игроков, 10 сборных;
3. «Арсенал» — 16 игроков, 10 сборных;
4. «ПСЖ» — 16 игроков, девять сборных;
5. «Барселона» — 15 игроков, восемь сборных.

Мадридский «Реал» расположился на 13-м месте, отправив 10 футболистов в девять сборных.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Это первый чемпионат, который примут сразу три государства. Всего запланировано провести 104 матча, а в турнире примут участие 48 сборных.

