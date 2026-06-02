Подросток ослеп на один глаз во время беспорядков после победы «ПСЖ в ЛЧ

Подросток в пригороде Парижа ослеп на один глаз во время массовых беспорядков, вспыхнувших после победы «Пари Сен‑Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА над лондонским «Арсеналом», сообщает телеканал BFMTV.

По одной версии, причиной травмы стал пиротехнический снаряд, попавший в 13‑летнего мальчика. Однако депутат Али Диуара выдвинул иную версию: по его словам, подросток пострадал от резиновой пули, выпущенной сотрудниками правоохранительных органов при разгоне толпы. Политик уже направил жалобу в прокуратуру — в результате начато расследование. Надзорный орган обратился в Генеральную инспекцию национальной полиции (IGPN), которая проверяет действия полицейских.

Массовые столкновения и погромы начались сразу после финального матча, в котором «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» и второй раз подряд завоевал кубок. Игра прошла 30 мая в Будапеште и завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Для обеспечения безопасности в день финала в стране были задействованы 22 тыс. правоохранителей, из них восемь тысяч — в Париже и пригородах. Тем не менее последствия оказались серьёзными: в ходе беспорядков пострадали 219 человек, около 900 были задержаны. По словам главы МВД Лорана Нуньеса, это на 45% больше, чем в прошлом году.