В «Индепендьенте» заявили, что Барко заинтересован в возвращении в Аргентину

Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко.

«Интерес реальный. Игрок хочет приехать играть в «Индепендьенте». Не забывайте, что это игрок, который вышел из «Индепендьенте», у него особенная привязанность к этому клубу, у него есть желание приехать как минимум на один год в Аргентину, одна из причин — некоторые семейные вопросы», — приводит слова Рико Odds.ru.

Ранее портал Clarin сообщил, что клуб из Авельянеды хочет взять Барко в годичную аренду. Подчёркивалось, что игрок уведомил руководство «Спартака» о готовности продлить контракт, но взамен попросил отпустить его на сезон в «Индепендьенте». Аргентинский клуб предложил красно-белым вариант с бесплатной арендой полузащитника и выкупом 50% прав на него.

Действующее трудовое соглашение Барко со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года.

