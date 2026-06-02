Главная Футбол Новости

В «Индепендьенте» сообщили, что готовят улучшенное предложение «Спартаку» по Барко

В «Индепендьенте» сообщили, что готовят улучшенное предложение «Спартаку» по Барко
Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико поделился информацией о процессе переговоров со «Спартаком» относительно подписания полузащитника Эсекьеля Барко.

«Переговоры со «Спартаком» в процессе. Вчера мы сделали предложение, которое было отклонено. Это логично, в рамках любых переговоров обычно так и бывает, что первое предложение отклоняется. Но у нас есть возможность улучшить предложение, над чем мы работаем. Верим, что переговоры придут к хорошему финалу», — приводит слова Рико Odds.ru.

Ранее портал Clarin сообщил, что клуб из Авельянеды хочет взять Барко в годичную аренду. Подчёркивалось, что игрок уведомил руководство «Спартака» о готовности продлить контракт, но взамен попросил отпустить его на сезон в «Индепендьенте». Аргентинский клуб предложил красно-белым вариант с бесплатной арендой полузащитника и выкупом 50% прав на него.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года.

