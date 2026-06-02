Marca: Моуринью одобрил подписание Конате, следующая цель «Реала» — Думфрис

Мадридский «Реал» является главным претендентом на подписание контракта с центральным защитником Ибраима Конате, покинувшим «Ливерпуль». Португальский тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в «Королевский клуб», одобрил переход футболиста. Об этом сообщает журналистов Маттео Моретто для издания Marca.

По информации источника, «сливочные» рассматривают правого защитника «Интера» Дензела Думфриса в качестве замены для покинувшего клуб Даниэля Карвахаля. Миланская команд готова продать 30-летнего футболиста и сделать это по доступной цене.

Ранее сообщалось, что Конате подпишет контракт с «Реалом» до 2031 года с зарплатой в € 10 млн в год.

