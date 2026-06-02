Тибо Куртуа стал инвестором бельгийского клуба, где начинал карьеру

31-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа стал инвестором клуба «Генк», в котором начинал спортивную карьеру. Об этом официально сообщил бельгийский клуб в соцсети.

«Чувствую прилив энергии и амбиций. Эта инвестиция ощущается как возвращение домой», — приводит слова Куртуа аккаунт клуба в соцсети.

Куртуа планирует инвестировать в «Генк» на долгосрочной основе. Это обязательство является первым шагом в масштабной программе увеличения капитала, которая должна укрепить клуб в ближайшие годы и принести до € 60 млн.

Куртуа является воспитанником академии «Генка». Он покинул команду в 2011 году, перейдя в лондонский «Челси». За время выступлений за «Генк» он провёл 45 матчей, пропустив 49 голов и сохранив ворота в неприкосновенности в 14 встречах.