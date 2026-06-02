Марку Силва покинул пост тренера «Фулхэма» спустя пять лет работы

«Фулхэм» на своей странице в социальной сети X объявил об уходе Марку Силва с поста главного тренера команды. Португальский специалист возглавлял лондонский клуб с лета 2021 года.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Фулхэм» набрал 52 очка и занял 11-е место.

Под руководством Силвы «дачники» провели 229 матчей во всех турнирах, в которых 102 раза победили, 83 раза потерпели поражение и 42 раза сыграли вничью. До работы с «Фулхэмом» 48-летний специалист тренировал ливерпульский «Эвертон», «Уотфорд», «Халл», «Олимпиакос», португальские «Спортинг» и «Эшторил».

