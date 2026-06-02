Нападающий сборной Швейцарии Эмболо не смог вылететь в США перед ЧМ — MD

Нападающий французского «Ренна» и сборной Швейцарии Брил Эмболо не смог вылететь с командой в США для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Mundo Deportivo.

Причиной задержки стала дополнительная проверка электронного разрешения на въезд в США, поданного футболистом. Несмотря на возникшие сложности, во вторник, 2 июня, утром разрешение было одобрено. В данный момент Швейцарский футбольный союз поддерживает прямой контакт с американскими властями и рассчитывает, что Эмболо присоединится к сборной в ближайшие дни — предположительно во вторник или среду, 3 июня.

На групповом этапе чемпионата мира швейцарская команда встретится с национальными сборными Катара, Боснии и Герцеговины, а также Канады. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах: США, Канаде и Мексике.