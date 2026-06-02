«Зенит» продлил контракт с 36-летним Александром Ерохиным

«Зенит» в телеграм-канале проинформировал о продлении контракта с 36-летним полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона-2026/2027. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года.

«Сине-бело-голубые поздравляют Александра Ерохина с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом и продолжать победное шествие вместе с «Зенитом», — написано в сообщении сине-бело-голубых.

Ерохин играет за санкт-петербургский клуб с лета 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 273 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 46 голами и 21 результативной передачей. В составе «Зенита» Ерохин семь раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Суперкубок страны и два раза Фонбет Кубок России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: