Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов станет гостем шоу «Натальная карта»

Матвей Сафонов станет гостем шоу «Натальная карта»
Комментарии

Вратарь французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов примет участие в юмористическом шоу «Натальная карта». Об этом сообщил соведущий программы Дмитрий Журавлёв в телеграм-канале.

Шоу представляет собой разбор астрологического прогноза, связанного с гостем. Соведущая Олеся Иванченко проявляет интерес к астрологии, в то время как Дмитрий Журавлёв выступает в роли скептика.

Фото: Пресс-служба шоу «Натальная карта»

30 мая Сафонов сыграл с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счётом 1:1 (4:3 пен.), и помог парижскому клубу второй раз подряд выиграть главный еврокубок. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2025/2026 Сафонов провёл 11 матчей и четыре раза отыграл «на ноль».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Голкипер подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года.

Материалы по теме
Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android