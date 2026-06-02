Матвей Сафонов станет гостем шоу «Натальная карта»

Вратарь французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов примет участие в юмористическом шоу «Натальная карта». Об этом сообщил соведущий программы Дмитрий Журавлёв в телеграм-канале.

Шоу представляет собой разбор астрологического прогноза, связанного с гостем. Соведущая Олеся Иванченко проявляет интерес к астрологии, в то время как Дмитрий Журавлёв выступает в роли скептика.

Фото: Пресс-служба шоу «Натальная карта»

30 мая Сафонов сыграл с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счётом 1:1 (4:3 пен.), и помог парижскому клубу второй раз подряд выиграть главный еврокубок. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2025/2026 Сафонов провёл 11 матчей и четыре раза отыграл «на ноль».

Голкипер подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года.