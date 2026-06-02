Покинувший «Фулхэм» Марку Силва сменит Моуринью на посту тренера «Бенфики» — Романо

Португальский специалист Марку Силва сменит на посту главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, близкого к назначению в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 48-летний специалист подпишет контракт с лиссабонским клубом до июня 2028 года с возможностью продления до 2029 года. Зарплата Силвы станет меньше по сравнению с «Фулхэмом».

Лондонский клуб объявил об уходе португальского тренера во вторник, 2 июня. Под руководством Силвы «дачники» провели 229 матчей во всех турнирах, в которых 102 раза победили, 83 раза потерпели поражение и 42 раза сыграли вничью. До работы с «Фулхэмом» 48-летний специалист тренировал ливерпульский «Эвертон», «Уотфорд», «Халл», «Олимпиакос», португальские «Спортинг» и «Эшторил».

