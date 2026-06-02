В турнире «Будущее зависит от тебя» приняли участие более 110 детских домов

В турнире «Будущее зависит от тебя» приняли участие более 110 детских домов
Финальный этап крупнейшего благотворительного турнира по футболу для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя» в Сочи собрал более 130 спортсменов 11–15 лет из 13 субъектов России. Масштабный спортивный праздник поддержали футбольная сборная России, ведущие клубы страны и инициировавшее проект более 20 лет назад волонтёрское движение «МегаФона».

В финальном этапе соревновались дети из Москвы, Орловской, Брянской, Тверской, Ленинградской, Кировской, Кемеровской и Оренбургской областей, Республик Татарстан и Адыгея, а также из Красноярского, Забайкальского и Приморского краёв. В младшей группе победителем стала команда «Шкид», а в старшей первенство праздновал «Прорыв». Лучшими игроками признаны Сергей Антонов из «Прорыва» и Николай Овчаренко из «Рубина». Всего в региональном и финальном этапах турнира приняли участие 253 команды, представляющие более 110 детских домов из 49 регионов России.

Участников соревнований ждала не только спортивная, но и развлекательная и образовательная программа. Юные футболисты посетили парк аттракционов в Сочи, сразились в турнире по киберспорту и прошли школу юного арбитра от РФС. Ребята освоили основы журналистской профессии на мастер-классах и сразу же применили полученные знания. У каждой команды был свой пресс-атташе из числа воспитанников детских домов: дети занимались сопровождением поединков, снимали репортажи и писали тексты о турнире. Сервис «Город навыков SkillCity» провел профориентационные программы для всех команд, в которых приняли участие 616 человек.

Победители «Будущее зависит от тебя» получили уникальную возможность поучаствовать в тренировке с игроками сборной России и посетить товарищеский матч национальной команды.

Слова поддержки спортсменам выразили футболисты «Зенита» Денис Адамов и Игорь Дивеев, подарившие участникам футболки с автографами. Кроме того, в Сочи ребята смогли познакомиться с другими именитыми спортсменами: чемпионом России Андреем Ещенко и игроком «Сочи» Кириллом Кравцвым, которые лично пообщались с юными футболистами, провели автограф-сессию и приняли участие в церемонии награждения.

«Проект вызывает у меня искренние и душевные эмоции, которых так не хватает в жизни. Здесь у каждого ребенка есть шанс стать профессионалом. Я тоже вырос в интернате, но играл в футбол, несмотря ни на что, и дорос до сборной России. Поэтому нет ничего невозможного», – поделился впечатлениями Андрей Ещенко.

Важность проведения турнира отметил и директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко: «За 20 лет наш проект доказал: это путь для тысяч детей к мечте. Награды, которых турнир уже был удостоен, подтверждают значимость работы, но главное – видеть, как ребята раскрываются: забивают голы, осваивают профессии на мастер‑классах, берут автографы у легенд и обретают уверенность в себе. Мы искренне благодарны нашим партнёрам — Министерству спорта, Министерству просвещения, РФС и всем клубам, кто поддерживает эту миссию. С такой надёжной командой единомышленников мы рады быть частью пути тех, кто завтра будет строить наше общее будущее».

Турнир «Будущее зависит от тебя» был организован «МегаФоном» в 2005 году, а в 2009-м вышел на федеральный уровень. В 2017 году Президент России Владимир Путин пригласил победителей на первый матч Кубка Конфедераций. Накануне чемпионата мира 2018 года в рамках проекта состоялся первый чемпионат мира по футболу среди детей-сирот. «Будущее зависит от тебя» – лауреат премий «Компания будущего», INTERCOMM и «#Мы вместе – 2024» в благотворительных номинациях.

