Стало известно, какую сумму «Челси» намерен получить за продажу Кукурельи

Мадридский «Атлетико» пытается подписать защитника «Челси» Марка Кукурелью менее чем за € 50 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, лондонцев это предложение не устраивает, они хотят получить за футболиста не менее € 70 млн.

Трансфер Кукурельи на «Стэмфорд Бридж» обошёлся «Челси» в сумму, превышающую € 65 млн. С момента перехода в лондонский клуб испанский защитник принял участие в 163 матчах. В этих играх он отметился девятью забитыми мячами и отдал 13 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 50 млн.

