«ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником основного состава — Романо

«Пари Сен-Жермен» близок к продлению контракта с эквадорским защитником Вильямом Пачо. Защитник заслужил доверие главного тренера Луиса Энрике, и клуб намерен оставить его в своих рядах на долгие годы. По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети, 24-летний центральный защитник сборной Эквадора согласился на новый контракт с «ПСЖ».

По информации источника, надёжная игра Пачо в текущем сезоне полностью убедила тренерский штаб клуба в его ценности. Устное соглашение о новом контракте было достигнуто ещё несколько месяцев назад. В данный момент стороны начали официальные переговоры, после завершения которых будет сделано официальное объявление.

В этом сезоне Пачо провёл 44 матча за «ПСЖ», в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 80 млн, а текущий контракт с клубом действует до 2029 года.

