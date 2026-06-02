«Гремио» хочет вернуть Бителло из московского «Динамо» — GZH

«Гремио» хочет вернуть полузащитника Бителло из московского «Динамо». Стратегия бразильского клуба заключается в осуществлении быстрой сделки по выкупу хавбека с последующей перепродажей. Об этом сообщает GZH.

По информации источника, в контракте Бителло указана сумма отступных в размере € 18 млн, однако для «Гремио» действует скидка, в связи с чем бразильский клуб может выкупить 26-летнего футболиста за € 16 млн. Подчёркивается, что сумма со скидкой также считается существенной в команде из Порту-Алегри.

Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» в 2023 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

