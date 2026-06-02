Матвей Сафонов поделился впечатлениями от празднования победы в Лиге чемпионов

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от дня, последовавшего за победой команды в финале Лиги чемпионов УЕФА над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Следующий день, как вы уже поняли по моим кружкам, получился грандиозным.

Более-менее выспавшись, мы собрались в дорогу домой. Даже боюсь представить, каким было бы настроение после поражения в таком матче, но в то утро мы, конечно же, были в прекрасном расположении духа. Перелёт в таком настроении прошёл быстро. Тем более из Будапешта лететь совсем недолго. По прилёте мы сразу сели в клубный автобус и под сопровождение большого количества наших болельщиков на мотоциклах отправились в центр города.

Первой точкой стала военная база, откуда можно выйти прямо к Марсовому полю. Там была подготовлена площадка для нашего прохода с кубком, присоединиться к празднованию мог любой желающий. Тяжело сказать, когда людей было больше в этот раз или же в прошлом году. Всё-таки тогда мы ехали на автобусе без крыши по Елисейским Полям, поэтому и вид был совершенно другим.

В конце маршрута, недалеко от Эйфелевой башни, нас ждала сцена, где впервые лично поприветствовали каждого, кто был причастен к этой победе. После этого мы отправились в резиденцию президента Франции, где он лично поздравил команду с победой. Послушали его обращение, как и в прошлом году. Правда, в этот раз я уже успел немного подтянуть французский и смог понять хотя бы часть сказанного. На этом официальная часть завершилась, привезли кубок на домашнюю арену.

Там мы впервые за день увиделись с семьями. Нас ждал ужин, а затем та часть празднования, которую многие из вас наверняка видели: полный стадион наших болельщиков, кубок Лиги чемпионов и невероятная атмосфера. В этот день было прожито огромное количество эмоций. Думаю, нам удалось передать радость от этой победы и разделить её со всеми, кто присоединился к празднованию.

Получился яркий и очень громкий день для события, которое навсегда останется особенным для каждого из нас», — говорится в сообщении Сафонова в телеграм-канале.