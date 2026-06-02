«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником команды Фабианом Шером до лета 2027 года.

«Очень рад остаться в клубе. Чувствую, что многого добился за восемь лет, проведённых здесь, но верю, что впереди ещё много всего. Горжусь тем, что называю «Ньюкасл» своим домом. Все знают, как я счастлив и в этом городе, и в этом клубе, поэтому очень рад остаться ещё на один год. Прошлый сезон закончился не так, как я хотел, из-за моей травмы, но сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении физической формы и на том, чтобы помочь команде достичь наших целей в следующем сезоне», — приводит слова Шера пресс-служба «сорок».

Шер выступает за английский клуб с 2018 года. В общей сложности к этому моменту защитник провёл за «сорок» 251 матч во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 10 результативными передачами. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.