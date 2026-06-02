«Реал» намерен подписать Думфриса в случае победы Переса на выборах — The Athletic

Мадридский «Реал» планирует приобрести правого защитника «Интера» Дензела Думфриса при условии победы Флорентино Переса на президентских выборах, которые состоятся 7 июня. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «сливочные» провели переговоры с 30-летним футболистом. Условия его личного контракта не должны стать препятствием для перехода. Отступные в контракте Думфриса составляют € 25 млн.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

