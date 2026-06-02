Гильермо Ойос останется на посту тренера «Интер Майами» — Романо

Тренер Гильермо Ойос, возглавивший «Интер Майами» после ухода из клуба Хавьера Маскерано в апреле, продолжит работать на своём посту. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что специалист будет работать с командой из Флориды как минимум до конца текущего сезона МЛС. Под руководством Ойоса «цапли» одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение, что и стало аргументом в пользу этого тренера.

На данный момент «Интер Майами» с 31 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда является действующим победителем МЛС.