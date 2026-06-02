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Хорватия — Бельгия, результат матча 2 июня 2026, счет 0:2, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Бельгии обыграла Хорватию в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Хорватии и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Руевица» в Риеке, Хорватия. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Тилеманс – 38'     0:2 Лукаку – 90+6'    

Первый гол в игре забил полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс. Хавбек отличился на 38-й минуте встречи. На 90+6-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество сборной Бельгии.

Отметим, в скором времени команды примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Игры турнира пройдут с 11 июня по 19 июля.

Сборная Хорватии по футболу сыграет на групповом этапе ЧМ — 2026 в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы. Бельгия попала в группу G вместе со сборными Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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