Бородин — об Акинфееве: Игорь сам вправе решать, когда ему завершать карьеру

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Дмитрий Бородин прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА. 40-летний голкипер подписал новый контракт с армейцами, который рассчитан до конца сезона-2026/2027. За свою карьеру Акинфеев провёл 929 матчей за ЦСКА и 382 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

— Всё зависит от здоровья Акинфеева. Игорь сам вправе решать, когда ему завершать карьеру. Не надо говорить о том, что он уже не тот. Кода Акинфеев поймёт, что не справляется, он сам покинет клуб.

— Для Торопа это хорошая новость, что Игорь остаётся в команде?

— Владислав достаточно матчей провёл за ЦСКА. Акинфеев уже не молодеет, и травмы будут его преследовать. Тороп получит больше игровой практики. В минувшем сезоне Владислав доказал, что достоин заменить Акинфеева. Любому вратарю будет тяжело после Игоря, но Тороп делает всё, что в его силах. Мне импонирует игра этого голкипера, Владислав — хороший вратарь. В Кубке России Тороп получит игровое время, на искусственных полях Игорю нельзя играть, — приводит слова Бородина «РБ Спорт».

Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, завоевал по восемь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.