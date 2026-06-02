Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородин — об Акинфееве: Игорь сам вправе решать, когда ему завершать карьеру

Бородин — об Акинфееве: Игорь сам вправе решать, когда ему завершать карьеру
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Дмитрий Бородин прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА. 40-летний голкипер подписал новый контракт с армейцами, который рассчитан до конца сезона-2026/2027. За свою карьеру Акинфеев провёл 929 матчей за ЦСКА и 382 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

— Всё зависит от здоровья Акинфеева. Игорь сам вправе решать, когда ему завершать карьеру. Не надо говорить о том, что он уже не тот. Кода Акинфеев поймёт, что не справляется, он сам покинет клуб.

— Для Торопа это хорошая новость, что Игорь остаётся в команде?
— Владислав достаточно матчей провёл за ЦСКА. Акинфеев уже не молодеет, и травмы будут его преследовать. Тороп получит больше игровой практики. В минувшем сезоне Владислав доказал, что достоин заменить Акинфеева. Любому вратарю будет тяжело после Игоря, но Тороп делает всё, что в его силах. Мне импонирует игра этого голкипера, Владислав — хороший вратарь. В Кубке России Тороп получит игровое время, на искусственных полях Игорю нельзя играть, — приводит слова Бородина «РБ Спорт».

Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, завоевал по восемь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА опубликовал видео, посвящённое продлению контракта с Игорем Акинфеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android