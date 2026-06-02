В «Зените» сообщили, что Дуран и Жерсон получат золотые медали за чемпионство в РПЛ

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил, получат ли экс-футболисты клуба Жерсон и Джон Дуран золотые медали за чемпионство сине-бело-голубых по итогам Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Всё обязательно будет доставлено им, конечно! Но пока они ещё не отправлены», — приводит слова Медведева «Советский спорт».

Жерсон стал футболистом «Зенита» в преддверии минувшего сезона. В РПЛ полузащитник провёл 12 матчей, где забил гол. Зимой игрок покинул клуб. Дуран перешёл в «Зенит» на правах аренды в феврале. В чемпионате России колумбийский нападающий принял участие в шести матчах, в которых отметился голом.

