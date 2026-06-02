Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» сообщили, что Дуран и Жерсон получат золотые медали за чемпионство в РПЛ

В «Зените» сообщили, что Дуран и Жерсон получат золотые медали за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил, получат ли экс-футболисты клуба Жерсон и Джон Дуран золотые медали за чемпионство сине-бело-голубых по итогам Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Всё обязательно будет доставлено им, конечно! Но пока они ещё не отправлены», — приводит слова Медведева «Советский спорт».

Жерсон стал футболистом «Зенита» в преддверии минувшего сезона. В РПЛ полузащитник провёл 12 матчей, где забил гол. Зимой игрок покинул клуб. Дуран перешёл в «Зенит» на правах аренды в феврале. В чемпионате России колумбийский нападающий принял участие в шести матчах, в которых отметился голом.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Александром Ерохиным

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android