Кенан Йылдыз: хочу оставить подлинный след в «Ювентусе» и написать здесь свою историю

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о переходе в клуб и желании вписать своё имя в его историю.

«Хочу оставить подлинный след в «Ювентусе» и написать здесь свою историю. Когда выбирал «Юве», это было не просто профессиональное решение, а вопрос доверия. Я почувствовал, что эта команда даст мне чёткое видение. Клуб поверил в мой потенциал и предлагает мне путь для постепенного роста — шаг за шагом. Для молодого футболиста одно из самых важных условий — чтобы в тебя верили. «Ювентус» даёт мне это ощущение с самого первого дня», — приводит слова Йылдыза журналист Николо Скира в соцсети.

Кенан Йылдыз перешёл в «Ювентус» из «Баварии» в статусе свободного агента летом 2022 года. Контракт игрока с мюнхенской командой истёк в июле 2022 года, клуб не смог его переподписать. «Барселона» и «Ювентус» боролись за подписание Йылдыза, и 12 июля «Ювентус» подтвердил его переход.