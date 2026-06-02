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Майкл Кэррик может подписать в «МЮ» игрока, с которым работал в «Мидлсбро» — Northern Echo

Майкл Кэррик может подписать в «МЮ» игрока, с которым работал в «Мидлсбро» — Northern Echo
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Мидлсбро» Хейденом Хакни, с которым ранее в этой команде работал Майкл Кэррик, сейчас возглавляющий «красных дьяволов». Об этом сообщает Northern Echo.

По данным источника, Кэррик является главным сторонником идеи подписания этого игрока.

В 41 матче прошедшего клубного сезона Хейден Хакни забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн. Срок действия трудового договора игрока с «Мидлсбро» рассчитан до лета 2027 года.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

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