«Барселона» хочет продать двух футболистов в связи с подписанием Бернарду Силвы — AS

Переход полузащитника Бернарду Силвы в «Барселону» может занять несколько дней, поскольку главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик хочет освободить место в составе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб намерен продать полузащитника Марка Касадо, который сам желает получать больше игрового времени. Также «Барселона» рассматривает вариант с арендой крайнего нападающего Руни Барджи. На вингера претендуют несколько команд, однако «блауграна» не хочет терять контроль над ним.

Ожидается, что Силва подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт. При этом полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, чтобы сине-гранатовые соответствовали финансовым правилам Ла Лиги.

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