Тренер сборной Аргентины Скалони: Месси будет играть на ЧМ столько, сколько захочет

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, как часто нападающий «Интер Майами» Лионель Месси будет играть на чемпионате мира — 2026. Ранее у футболиста была диагностирована мышечная усталость левого подколенного сухожилия.

«Лео будет играть столько, сколько захочет, потому что мы все знаем, на что он способен, неудивительно, что он играет на своём шестом чемпионате мира. Как это может быть удивительно? Удивительно то, что он выиграл всего четыре титула с национальной сборной. Он был очень близок к тому, чтобы выиграть ещё два Кубка Америки и чемпионат мира», — приводит слова Скалони Globo.