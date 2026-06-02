Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Аргентины Скалони: Месси будет играть на ЧМ столько, сколько захочет

Тренер сборной Аргентины Скалони: Месси будет играть на ЧМ столько, сколько захочет
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, как часто нападающий «Интер Майами» Лионель Месси будет играть на чемпионате мира — 2026. Ранее у футболиста была диагностирована мышечная усталость левого подколенного сухожилия.

«Лео будет играть столько, сколько захочет, потому что мы все знаем, на что он способен, неудивительно, что он играет на своём шестом чемпионате мира. Как это может быть удивительно? Удивительно то, что он выиграл всего четыре титула с национальной сборной. Он был очень близок к тому, чтобы выиграть ещё два Кубка Америки и чемпионат мира», — приводит слова Скалони Globo.

Материалы по теме
Собрались как-то Месси, Мбаппе и Кейн… Гонка бомбардиров ЧМ-2026
Собрались как-то Месси, Мбаппе и Кейн… Гонка бомбардиров ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android