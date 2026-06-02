Экс-игрок ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в Бундеслиге — Completesports

Вингер «Севильи» Чидера Эджуке попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Completesports.

По данным источника, футболист с высокой долей вероятности покинет испанскую команду этим летом. Клубы английской Премьер-лиги также следят за ситуацией.

В 29 матчах прошедшего клубного сезона Эджуке забил один гол и отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Срок действия трудового договора игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2027 года. Ранее вингер выступал за берлинскую «Герту», московский ЦСКА и ряд других команд.