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«Манчестер Сити» и «Бавария» готовы побороться за защитника «Челси» — TEAMtalk

«Манчестер Сити» и «Бавария» готовы побороться за защитника «Челси» — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» и «Бавария» обратились с запросами в «Челси» относительно правого защитника Мало Гюсто. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать 23-летнего футболиста, полагая, что новый главный тренер команды Хаби Алонсо будет рассчитывать на него. «Синие» готовы обсудить с французским защитником улучшенные условия с учётом его прогресса.

В минувшем сезоне Гюсто принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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