«Ривер Плейт» планирует вернуть Мастантуоно из «Реала» на правах аренды — ESPN

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» рассматривает возможность возвращения полузащитника мадридского «Реала» Франко Мастантуоно. По информации ESPN, руководство клуба из Буэнос-Айреса стремится подписать 18-летнего игрока на правах краткосрочной аренды.

«Ривер Плейт» надеется, что возвращение своего воспитанника поможет ему получить необходимый игровой опыт и развиваться в знакомой обстановке. Мастантуоно, который недавно подписал контракт с «Реалом», сохраняет сильную эмоциональную связь с «Ривер Плейт». Возвращение игрока может стать значительным усилением атакующей линии команды перед важными матчами Кубка Либертадорес, считает источник.

В текущем сезоне Мастантуоно провёл 35 матчей за мадридский клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.