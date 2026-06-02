«Аякс» объявил о назначении Мичела Санчеса на пост главного тренера команды

Амстердамский «Аякс» на официальном сайте объявил о назначении Мичела Санчеса на пост главного тренера команды.

Срок действия трудового договора специалиста с клубом из Нидерландов рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Мичел Санчес возглавлял «Жирону» с 2021 по 2026 год. Под руководством этого специалиста бело-красные приняли участие в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025. По итогам прошлого сезона «Жирона» заняла предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 41 очко. В послужном списке специалиста также есть «Уэска» и «Райо Вальекано».

По итогам прошлого сезона «Аякс» занял пятое место в турнирной таблице Эредивизии.