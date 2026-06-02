Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нино — главная цель «Флуминенсе», клуб может возобновить переговоры с «Зенитом» — Конур

Нино — главная цель «Флуминенсе», клуб может возобновить переговоры с «Зенитом» — Конур
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Нино является главной трансферной целью «Флуминенсе». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро связывался с сине-бело-голубыми минувшей зимой, однако они отказались от переговоров до окончания Мир РПЛ. Теперь, после завершения соревнования, обсуждение трансфера 29-летнего защитника может возобновиться.

В минувшем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Нино Подробнее
Материалы по теме
Орлов объяснил, почему «Зенит» решил купить Андраде у «Балтики»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android