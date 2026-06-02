Нино — главная цель «Флуминенсе», клуб может возобновить переговоры с «Зенитом» — Конур

Центральный защитник «Зенита» Нино является главной трансферной целью «Флуминенсе». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро связывался с сине-бело-голубыми минувшей зимой, однако они отказались от переговоров до окончания Мир РПЛ. Теперь, после завершения соревнования, обсуждение трансфера 29-летнего защитника может возобновиться.

В минувшем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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