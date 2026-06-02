«Ливерпуль» назвал соперников по августовским контрольным матчам

«Ливерпуль» в соцсетях объявил соперников по августовским товарищеским матчам, а также опубликовал даты этих встреч.

9 августа мерсисайдцы встретятся с «Монако», эта встреча начнётся в 14:30 по местному времени, а 16 августа «красные» сыграют с «Комо», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени. Обе игры состоятся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Монако» расположился на седьмой строчке в Лиге 1, а «Комо» завершил кампанию Серии А на четвёртой позиции — эта команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.