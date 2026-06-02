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Sport.es раскрыл позицию Симеоне по возможному переходу Альвареса в «Барселону»

Sport.es раскрыл позицию Симеоне по возможному переходу Альвареса в «Барселону»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне понимает позицию руководства клуба, который желает либо сохранить нападающего Хулиана Альварес, либо продать его по выгодной цене. Однако аргентинский специалист не будет блокировать потенциальный переход игрока в другую команду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Симеоне не хочет, чтобы в составе «матрасников» играли футболисты, которые не полностью привержены проекту. Подчёркивается, что для тренера «Атлетико» «абсолютная вовлечённость — неоспоримое требование». Также специалист считает, что если игрок желает перейти на новый этап карьеры, стоит предоставить ему подобную возможность.

Сообщается, ранее «Барселона» предложила «Атлетико» € 100 млн за трансфер Альвареса, но «матрасники» не ответили на него.

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