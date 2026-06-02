Стало известно, где хочет играть нападающий «Борнмута» Крупи, заинтересовавший топ-клубы

19-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи, который привлёк внимание ряда топ-клубов, хочет выступать за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Footmercato.

Отмечается, что парижанам, как и другим клубам, будет непросто осуществить трансфер этого футболиста из-за высокой конкуренции, однако симпатия игрока к парижскому клубу может стать весомым фактором. Сообщается, что «вишни» хотят получить за нападающего не менее € 100 млн.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 40 млн. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.