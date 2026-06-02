Деклан Райс прокомментировал первое чемпионство «Арсенала» за 22 года

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после завоевания титула чемпионов английской Премьер‑лиги — первого для клуба за последние 22 года.

«Невероятные две недели — мы празднуем возвращение Премьер‑лиги в северный Лондон спустя 22 года! Когда я пришёл в этот великий клуб, то сразу сказал: моя мечта — выигрывать здесь трофеи. Этот — первый, но точно не последний! У нас потрясающая команда и тренер, который полностью преобразил коллектив. Для меня большая честь быть частью этого проекта.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку — вы были рядом не только в этом сезоне, но и с самого первого дня, когда приняли меня с распростёртыми объятиями. Теперь все мысли — о чемпионате мира. С нетерпением жду встречи с вами в следующем сезоне! Наслаждайтесь летом!», — говорится в сообщении Райса в соцсети.