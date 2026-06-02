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«Реал» высоко оценивает Кукурелью, готового покинуть «Челси» — The Athletic

«Реал» высоко оценивает Кукурелью, готового покинуть «Челси» — The Athletic
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Крайний защитник «Челси» Марк Кукурелья готов покинуть лондонский клуб после сезона, в котором он занял 10-е место в АПЛ. Несколько команд связались с представителями игрока насчёт возможного летнего трансфера. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, относительно подписания Кукурельи обращались «Барселона» и мадридский «Атлетико».

«Реал» Мадрид также ищет левого защитника летом и высоко оценивает 27-летнего футболиста «Челси». Однако на текущий момент нет информации, предпримут ли «сливочные» какие-либо шаги по покупке испанца.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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