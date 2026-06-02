«Ювентус» заинтересован в трансфере нападающего «Кристал Пэлас» — Конур

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета может продолжить карьеру в Италии. По данным журналиста Экрема Конура в соцсети, в подписании француза заинтересован «Ювентус».

Туринский клуб планирует оформить трансфер форварда этим летом. Также «Ювентус» хотел бы подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани.

Жан-Филипп Матета перешёл в «Кристал Пэлас» из «Майнца» в 2022 году за € 11 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Кристал Пэлас» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матеты в € 35 млн.