Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Холл может продолжить карьеру в «МЮ» — The Athletic

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Льюис Холл стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Athletic Марк Кричли.

По данным источника, манкунианцы видят в этом футболисте усиление позиции левого защитника. Стоимость возможной сделки оценивается в £ 50 млн.

Льюис Холл является воспитанником «Челси», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. В 2023 году он пополнил состав «сорок» в рамках аренды, а в 2024-м подписал с ними полноценный контракт. К этому моменту в общей сложности Холл провёл за «Ньюкасл Юнайтед» 102 матча, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.